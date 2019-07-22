FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,75 değer kaybederek 101.088,73 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 259 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 760,47 puan azalışla 101.088,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,91 puan ve yüzde 0,04 azalarak 101.812,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 15,33 puan ve yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.846,81 puanı, en yüksek 102.146,95 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybederek 101.088,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,25 puan ve yüzde 0,91 azalarak 127.444,17 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 203'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.426,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.426,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 259 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6644 lira, satışta 5,6871 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6276 lira, satışta 5,6502 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2486, dolar/yen paritesi de 107,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,18 dolardan işlem görüyor.

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