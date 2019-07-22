Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 760,47 puan azalışla 101.088,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,91 puan ve yüzde 0,04 azalarak 101.812,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 15,33 puan ve yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.846,81 puanı, en yüksek 102.146,95 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybederek 101.088,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,25 puan ve yüzde 0,91 azalarak 127.444,17 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 175'i prim yaptı, 203'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.426,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.426,80 dolardan işlem görüyor.