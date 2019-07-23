FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,45 değer kazanarak 102.556,15 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalarak 259 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.467,43 puan artışla 102.556,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 134,97 puan ve yüzde 0,13 artarak 101.223,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.538,10 puan ve yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.086,52 puanı, en yüksek 102.917,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kazanarak 102.556,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,95, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,85 ve hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.085,56 puan ve yüzde 1,64 artarak 129.529,73 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 249'u prim yaptı, 110'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank, ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.423,88 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.423,88 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 259 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6744 lira, satışta 5,6971 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6644 lira, satışta 5,6871 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1156, sterlin/dolar paritesi 1,2450, dolar/yen paritesi de 108,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,14 dolardan işlem görüyor.

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