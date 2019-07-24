FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,88 değer kazanarak 103.457,26 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 262 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 901,11 puan artışla 103.457,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 253,60 puan ve yüzde 0,25 artarak 102.809,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 389,34 puan ve yüzde 0,38 azalışla 102.166,81 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.769,31 puanı, en yüksek 103.457,26 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kazanarak 103.457,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 1,17 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.214,83 puan ve yüzde 0,94 artarak 130.744,56 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 202'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.422,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.422,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 262 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7095 lira, satışta 5,7324 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6744 lira, satışta 5,6971 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,22'den, bileşik getirisi de yüzde 17,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1142, sterlin/dolar paritesi 1,2492, dolar/yen paritesi de 108,09 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,15 dolardan işlem görüyor.

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
Setur'da Mali Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade olduSetur'da Mali Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Dev bankadan korkutan dolar açıklaması

Dev bankadan korkutan dolar açıklaması

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turist çeken tesis kurdu

Fabrikadaki işini bırakıp köyüne turist çeken tesis kurdu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Setur'da Mali Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu

Setur'da Mali Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Baka Pekcan: Lisanslı depolardaki ürünler elektronik senetler ile satılabilecek

Baka Pekcan: Lisanslı depolardaki ürünler elektronik senetler ile satılabilecek

“Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”

“Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”

Milyonlarca sürücü LPG’li araçları için karar bekliyor

Milyonlarca sürücü LPG’li araçları için karar bekliyor

Promexpo 49 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak

Promexpo 49 ülkeden ziyaretçi ağırlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.