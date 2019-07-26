FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,78 değer kazanarak 102.837,19 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalarak 256 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 792,19 puan artışla 102.837,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 227,12 puan ve yüzde 0,22 artarak 102.272,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 313,73 puan ve yüzde 0,31 artışla 102.358,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.546,18 puanı, en yüksek 103.259,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 102.837,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 2,94, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.116,03 puan ve yüzde 0,87 artarak 129.673,21 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 258'i prim yaptı, 95'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Aselsan ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.418,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.418,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalarak 256 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6524 lira, satışta 5,6750 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6951 lira, satışta 5,7179 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,00'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1116, sterlin/dolar paritesi 1,2386, dolar/yen paritesi de 108,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,18 dolardan işlem görüyor.

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