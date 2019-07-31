Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 603,62 puan azalışla 102.082,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 372,59 puan ve yüzde 0,36 artarak 103.058,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 401,27 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 102.284,83 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.539,66 puanı, en yüksek 103.066,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 102.082,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 1,39, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 850,93 puan ve yüzde 0,66 azalarak 128.365,73 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 135'i prim yaptı, 242'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.428,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.428,16 dolardan işlem görüyor.