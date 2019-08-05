FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,01 değer kaybederek 98.673,28 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 artarak 260 bin 200 liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.006,16 puan azalışla 98.673,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 272,49 puan ve yüzde 0,27 azalarak 99.406,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 195,15 puan ve yüzde 0,20 yükselişle 99.874,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.504,23 puanı, en yüksek 99.980,56 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 değer kaybederek 98.673,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, teknoloji endeksi yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.342,23 puan ve yüzde 1,07 azalarak 123.663,01 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 143'ü prim yaptı, 215'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Koza Anadolu Metal, ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.458,96 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.458,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 artarak 260 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5521 lira, satışta 5,5743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5770 lira, satışta 5,5993 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,68'den, bileşik getirisi de yüzde 16,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1183, sterlin/dolar paritesi 1,2141, dolar/yen paritesi de 106,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,82 dolardan işlem görüyor.

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