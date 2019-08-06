FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,92 değer kazanarak 99.583,82 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 260 bin 400 liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 910,54 puan artışla 99.583,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 310,90 puan ve yüzde 0,32 artarak 98.984,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 294,09 puan ve yüzde 0,30 yükselişle 98.967,38 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.822,54 puanı, en yüksek 100.057,63 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 99.583,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.287,20 puan ve yüzde 1,04 artarak 124.950,21 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 174'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.472,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.472,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 260 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5276 lira, satışta 5,5498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5521 lira, satışta 5,5743 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,48'den, bileşik getirisi de yüzde 16,08'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1196, sterlin/dolar paritesi 1,2176, dolar/yen paritesi de 106,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,76 dolardan işlem görüyor.

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