Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.527,35 puan azalışla 98.056,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 444,87 puan ve yüzde 0,45 artarak 100.028,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 183,83 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 99.767,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.722,73 puanı, en yüksek 100.177,56 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 değer kaybederek 98.056,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,95, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 5,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.035,73 puan ve yüzde 1,63 azalarak 122.914,48 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 101'i prim yaptı, 289'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Koza Anadolu Metal ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,28 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.503,28 dolardan işlem görüyor.