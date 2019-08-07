FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,53 değer kaybederek 98.056,47 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artarak 263 bin 350 liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.527,35 puan azalışla 98.056,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 444,87 puan ve yüzde 0,45 artarak 100.028,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 183,83 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 99.767,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.722,73 puanı, en yüksek 100.177,56 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 değer kaybederek 98.056,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,95, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 5,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.035,73 puan ve yüzde 1,63 azalarak 122.914,48 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 101'i prim yaptı, 289'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Koza Anadolu Metal ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,28 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.503,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artarak 263 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4820 lira, satışta 5,5040 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5276 lira, satışta 5,5498 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,47'den, bileşik getirisi de yüzde 16,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1226, sterlin/dolar paritesi 1,2158, dolar/yen paritesi de 105,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,72 dolardan işlem görüyor.

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