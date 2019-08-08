Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.152,02 puan artışla 99.208,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.068,27 puan ve yüzde 1,09 artarak 99.124,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 704,13 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 98.760,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.851,79 puanı, en yüksek 99.331,60 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 değer kazanarak 99.208,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 1,97 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,33 puan ve yüzde 0,90 artarak 124.014,81 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 237'si prim yaptı, 124'ü geriledi. Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, Akbank, Petkim ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.496,88 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.496,88 dolardan işlem görüyor.