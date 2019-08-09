FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 18:26 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,20 değer kazanarak 99.405,03 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 265 bin 250 liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 196,54 puan artışla 99.405,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 80,96 puan ve yüzde 0,08 artarak 99.289,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 41,04 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 99.167,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.778,05 puanı, en yüksek 99.875,25 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanarak 99.405,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 222,16 puan ve yüzde 0,18 artarak 124.236,97 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 195'i prim yaptı, 175'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, Akbank ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.504,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.504,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 265 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4770 lira, satışta 5,4990 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4705 lira, satışta 5,4924 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,68'den, bileşik getirisi de yüzde 15,22'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1202, sterlin/dolar paritesi 1,2082, dolar/yen paritesi de 105,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,75 dolardan işlem görüyor.

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