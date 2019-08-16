FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 18:22 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,87 değer kaybederek 95.734,17 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalarak 270 bin 400 liraya düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 844,52 puan azalışla 95.734,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 620,35 puan ve yüzde 0,64 artarak 97.199,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 72,67 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 96.506,03 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.730,86 puanı, en yüksek 97.571,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kaybederek 95.734,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 0,91, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.310,57 puan ve yüzde 1,09 azalarak 119.259,81 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 148'i prim yaptı, 222'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.507,04 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.507,04 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalarak 270 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5359 lira, satışta 5,5581 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5675 lira, satışta 5,5898 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1098, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 106,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,67 dolardan işlem görüyor.

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