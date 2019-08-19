Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 447,99 puan azalışla 95.286,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 767,18 puan ve yüzde 0,80 artarak 96.501,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 726,95 puan ve yüzde 0,76 yükselişle 96.461,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.099,40 puanı, en yüksek 96.732,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederek 95.286,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 727,77 puan ve yüzde 0,61 azalarak 118.532,04 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 180'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.501,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.501,21 dolardan işlem görüyor.