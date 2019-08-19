FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,47 değer kaybederek 95.286,18 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalarak 269 bin 500 liraya düştü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 447,99 puan azalışla 95.286,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 767,18 puan ve yüzde 0,80 artarak 96.501,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 726,95 puan ve yüzde 0,76 yükselişle 96.461,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.099,40 puanı, en yüksek 96.732,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederek 95.286,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 727,77 puan ve yüzde 0,61 azalarak 118.532,04 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 180'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.501,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.501,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalarak 269 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5736 lira, satışta 5,5959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5359 lira, satışta 5,5581 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1095, sterlin/dolar paritesi 1,2137 dolar/yen paritesi de 106,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,49 dolardan işlem görüyor.

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