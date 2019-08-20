Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 745,65 puan artışla 96.031,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 175,68 puan ve yüzde 0,18 artarak 95.461,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 867,47 puan ve yüzde 0,91 yükselişle 96.153,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.313,97 puanı, en yüksek 96.582,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 96.031,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 1,79, teknoloji endeksi yüzde 2,17 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 753,42 puan ve yüzde 0,64 artarak 119.285,46 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 151'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Pegasus bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.502,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.502,90 dolardan işlem görüyor.