FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,78 değer kazanarak 96.031,83 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 276 bin liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 745,65 puan artışla 96.031,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 175,68 puan ve yüzde 0,18 artarak 95.461,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 867,47 puan ve yüzde 0,91 yükselişle 96.153,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.313,97 puanı, en yüksek 96.582,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 96.031,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 1,79, teknoloji endeksi yüzde 2,17 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 753,42 puan ve yüzde 0,64 artarak 119.285,46 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 214'ü prim yaptı, 151'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Pegasus bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.502,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.502,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 276 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7006 lira, satışta 5,7234 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5736 lira, satışta 5,5959 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1091, sterlin/dolar paritesi 1,2139 dolar/yen paritesi de 106,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,36 dolardan işlem görüyor.

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