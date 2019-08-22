Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 127,87 puan azalışla 95.394,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,22 puan ve yüzde 0,22 artarak 95.730,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 799,33 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 94.722,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.349,28 puanı, en yüksek 96.117,11 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 95.394,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 172,36 puan ve yüzde 0,15 azalarak 118.674,02 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 172'si prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.500,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.500,80 dolardan işlem görüyor.