FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,05 değer kaybederek 97.101,30 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,85 artarak 284 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,74 puan azalışla 97.101,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.500,10 puan ve yüzde 1,54 azalarak 95.648,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 797,70 puan ve yüzde 0,82 düşüşle 96.351,34 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.648,94 puanı, en yüksek 97.448,05 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybederek 97.101,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 93,92 puan ve yüzde 0,08 azalarak 120.907,13 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.533,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.533,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,85 artarak 284 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7988 lira, satışta 5,8220 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7498 lira, satışta 5,7728 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,11'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1111, sterlin/dolar paritesi 1,2228 dolar/yen paritesi de 105,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,84 dolardan işlem görüyor.

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