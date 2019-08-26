Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,74 puan azalışla 97.101,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.500,10 puan ve yüzde 1,54 azalarak 95.648,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 797,70 puan ve yüzde 0,82 düşüşle 96.351,34 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.648,94 puanı, en yüksek 97.448,05 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybederek 97.101,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 93,92 puan ve yüzde 0,08 azalarak 120.907,13 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 135'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.533,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.533,90 dolardan işlem görüyor.