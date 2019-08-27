Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.070,82 puan azalışla 96.030,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 249,30 puan ve yüzde 0,26 artarak 97.350,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 450,51 puan ve yüzde 0,46 düşüşle 96.650,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.917,92 puanı, en yüksek 97.350,59 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybederek 96.030,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.444,95 puan ve yüzde 1,20 azalarak 119.462,18 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 193'ü prim yaptı, 173'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.539,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.539,56 dolardan işlem görüyor.