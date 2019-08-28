Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,13 puan azalışla 95.908,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 462,71 puan ve yüzde 0,48 artarak 96.493,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 65,86 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 96.096,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.291,50 puanı, en yüksek 96.596,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 95.908,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 356,14 puan ve yüzde 0,30 azalarak 119.106,04 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 197'si prim yaptı, 170'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.537,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.537,10 dolardan işlem görüyor.