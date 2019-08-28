FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,13 değer kaybederek 95.908,35 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 287 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,13 puan azalışla 95.908,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 462,71 puan ve yüzde 0,48 artarak 96.493,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 65,86 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 96.096,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.291,50 puanı, en yüksek 96.596,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 95.908,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 356,14 puan ve yüzde 0,30 azalarak 119.106,04 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 197'si prim yaptı, 170'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.537,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.537,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 287 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7953 lira, satışta 5,8185 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8216 lira, satışta 5,8449 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2226, dolar/yen paritesi de 105,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,18 dolardan işlem görüyor.

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalıİSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı
Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyorSağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

Sağlık Endüstrileri Platformu: Tıbbi cihaz sektörü can kurtarıyor

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı

TROY'un kart sayısı Temmuz'da dokuz milyona ulaştı

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.