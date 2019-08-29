Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 810,13 puan artışla 96.718,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 221,35 puan ve yüzde 0,23 artarak 96.129,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 730,27 puan ve yüzde 0,76 yükselişle 96.638,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.782,29 puanı, en yüksek 97.256,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazanarak 96.718,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,98, hizmetler endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 765,63 puan ve yüzde 0,64 artarak 119.871,67 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 120'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Pegasus ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.537,43 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.537,43 dolardan işlem görüyor.