FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,84 değer kazanarak 96.718,48 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 287 bin 500 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 810,13 puan artışla 96.718,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 221,35 puan ve yüzde 0,23 artarak 96.129,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 730,27 puan ve yüzde 0,76 yükselişle 96.638,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.782,29 puanı, en yüksek 97.256,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazanarak 96.718,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,98, hizmetler endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 765,63 puan ve yüzde 0,64 artarak 119.871,67 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 120'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Pegasus ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.537,43 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.537,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 287 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8099 lira, satışta 5,8332 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7953 lira, satışta 5,8185 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1063, sterlin/dolar paritesi 1,2196, dolar/yen paritesi de 106,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,45 dolardan işlem görüyor.

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyorMB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
Bolu'da patates hasadı başladıBolu'da patates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Borsa İstanbul'dan önemli dolar açıklaması

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

MB/Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Bolu'da patates hasadı başladı

Bolu'da patates hasadı başladı

BİST/Çetinkaya: Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak

BİST/Çetinkaya: Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.