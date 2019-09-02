Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.624,42 puan artışla 98.342,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 19,20 puan ve yüzde 0,02 artarak 96.737,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.104,46 puan ve yüzde 1,14 yükselişle 97.822,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.737,68 puanı, en yüksek 98.630,83 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 değer kazanarak 98.342,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,79, sanayi endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 2,77, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.264,63 puan ve yüzde 1,89 artarak 122.136,30 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 297'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.526,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.526,45 dolardan işlem görüyor.