FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,49 değer kazanarak 98.826,11 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalarak 283 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 483,21 puan artışla 98.826,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,86 puan ve yüzde 0,03 azalarak 98.313,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 757,22 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 99.100,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.957,32 puanı, en yüksek 99.475,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kazanarak 98.826,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 554,09 puan ve yüzde 0,45 artarak 122.690,40 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 240'ı prim yaptı, 124'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Pegasus bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.548,46 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.548,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 283 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7686 lira, satışta 5,7917 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8004 lira, satışta 5,8236 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,42'den, bileşik getirisi de yüzde 16,01'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0964, sterlin/dolar paritesi 1,2083, dolar/yen paritesi de 105,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,93 dolardan işlem görüyor.

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