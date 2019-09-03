Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 483,21 puan artışla 98.826,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,86 puan ve yüzde 0,03 azalarak 98.313,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 757,22 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 99.100,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.957,32 puanı, en yüksek 99.475,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kazanarak 98.826,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 554,09 puan ve yüzde 0,45 artarak 122.690,40 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 240'ı prim yaptı, 124'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Pegasus bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.548,46 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.548,46 dolardan işlem görüyor.