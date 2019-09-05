FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,20 değer kazanarak 100.278,37 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 281 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 200,90 puan artışla 100.278,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 540,60 puan ve yüzde 0,54 artarak 100.618,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 103,59 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 100.181,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.815,36 puanı, en yüksek 100.876,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanarak 100.278,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 294,71 puan ve yüzde 0,24 artarak 124.415,50 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 225'i prim yaptı, 146'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.519,13 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.519,13 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 281 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6706 lira, satışta 5,6933 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6616 lira, satışta 5,6843 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,63'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1046, sterlin/dolar paritesi 1,2323, dolar/yen paritesi de 106,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,45 dolardan işlem görüyor.

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