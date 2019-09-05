Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 200,90 puan artışla 100.278,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 540,60 puan ve yüzde 0,54 artarak 100.618,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 103,59 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 100.181,05 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.815,36 puanı, en yüksek 100.876,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazanarak 100.278,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 294,71 puan ve yüzde 0,24 artarak 124.415,50 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 225'i prim yaptı, 146'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.519,13 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.519,13 dolardan işlem görüyor.