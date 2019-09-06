FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,29 değer kaybederek 98.987,48 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalarak 276 bin 640 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.290,89 puan azalışla 98.987,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 112,63 puan ve yüzde 0,11 azalarak 100.165,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 786,60 puan ve yüzde 0,78 düşüşle 99.491,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.935,97 puanı, en yüksek 100.402,28 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 98.987,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.771,12 puan ve yüzde 1,42 azalarak 122.644,37 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 256'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.520,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.520,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 276 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6892 lira, satışta 5,7120 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6706 lira, satışta 5,6933 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1046, sterlin/dolar paritesi 1,2311, dolar/yen paritesi de 106,77 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,91 dolardan işlem görüyor.

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