Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.290,89 puan azalışla 98.987,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 112,63 puan ve yüzde 0,11 azalarak 100.165,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 786,60 puan ve yüzde 0,78 düşüşle 99.491,77 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.935,97 puanı, en yüksek 100.402,28 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 98.987,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.771,12 puan ve yüzde 1,42 azalarak 122.644,37 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 256'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.520,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.520,02 dolardan işlem görüyor.