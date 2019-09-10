Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 607,92 puan artışla 101.212,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,29 puan ve yüzde 0,01 artarak 100.614,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 385,79 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 100.990,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.336,23 puanı, en yüksek 101.410,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kazanarak 101.212,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 900,63 puan ve yüzde 0,72 artarak 125.864,86 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 247'si prim yaptı, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.495,73 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.495,73 dolardan işlem görüyor.