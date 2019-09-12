Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 525,11 puan artışla 102.447,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 389,67 puan ve yüzde 0,38 artarak 102.311,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 63,58 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 101.985,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.746,12 puanı, en yüksek 103.008,99 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 102.447,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 866,98 puan ve yüzde 0,68 artarak 127.718,82 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 195'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Bim Birleşik Mağazalar ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.513,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.513,36 dolardan işlem görüyor.