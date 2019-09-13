Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 624,54 puan artışla 103.071,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 259,25 puan ve yüzde 0,25 artarak 102.706,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 135,39 puan ve yüzde 0,13 yükselişle 102.582,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.309,28 puanı, en yüksek 103.258,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak 103.071,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 604,18 puan ve yüzde 0,47 artarak 128.323,00 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 133'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.493,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.493,45 dolardan işlem görüyor.