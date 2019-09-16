Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 482,09 puan azalışla 102.589,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 520,00 puan ve yüzde 0,50 azalarak 102.551,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 123,22 puan ve yüzde 0,12 yükselişle 103.195,02 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.246,40 puanı, en yüksek 103.320,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederek 102.589,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 884,77 puan ve yüzde 0,69 azalarak 127.438,24 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 191'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.503,58 dolardan işlem görüyor.