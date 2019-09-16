FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,47 değer kaybederek 102.589,71 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 artarak 276 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 482,09 puan azalışla 102.589,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 520,00 puan ve yüzde 0,50 azalarak 102.551,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 123,22 puan ve yüzde 0,12 yükselişle 103.195,02 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.246,40 puanı, en yüksek 103.320,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederek 102.589,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 884,77 puan ve yüzde 0,69 azalarak 127.438,24 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 183'ü prim yaptı, 191'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.503,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 276 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7085 lira, satışta 5,7314 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6626 lira, satışta 5,6852 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1003, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 107,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,70 dolardan işlem görüyor.

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