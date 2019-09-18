FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,48 değer kazanarak 101.930,07 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalarak 274 bin 275 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 482,68 puan artışla 101.930,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,26 puan ve yüzde 0,02 artarak 101.470,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 244,73 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 101.202,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.600,31 puanı, en yüksek 102.094,83 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazanarak 101.930,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,14, sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 473,92 puan ve yüzde 0,38 artarak 126.392,98 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 222'si prim yaptı, 150'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Pegasus bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.507,93 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.507,93 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 274 bin 275 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6745 lira, satışta 5,6973 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7187 lira, satışta 5,7416 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,57'den, bileşik getirisi de yüzde 15,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1058, sterlin/dolar paritesi 1,2479, dolar/yen paritesi de 108,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,30 dolardan işlem görüyor.

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