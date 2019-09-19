Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.591,30 puan azalışla 100.338,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 167,13 puan ve yüzde 0,16 artarak 102.097,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.443,33 puan ve yüzde 1,42 düşüşle 100.486,74 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.030,67 puanı, en yüksek 102.142,49 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 değer kaybederek 100.338,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,00, hizmetler endeksi yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.237,87 puan ve yüzde 1,77 azalarak 124.155,12 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 128'i prim yaptı, 251'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Türk Telekom ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.500,09 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.500,09 dolardan işlem görüyor.