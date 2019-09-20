Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,07 puan azalışla 100.236,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 302,33 puan ve yüzde 0,30 artarak 100.641,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 132,32 puan ve yüzde 0,13 yükselişle 100.471,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.933,08 puanı, en yüksek 100.964,42 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybederek 100.236,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 83,89 puan ve yüzde 0,07 azalarak 124.071,23 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 159'u prim yaptı, 235'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.503,63 dolardan işlem görüyor.