FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 18:33 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,22 değer kaybederek 100.020,65 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artarak 279 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 216,06 puan azalışla 100.020,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,77 puan ve yüzde 0,21 artarak 100.445,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 188,45 puan ve yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.583,14 puanı, en yüksek 100.716,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybıyla 100.020,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 290,92 puan ve yüzde 0,23 azalarak 123.780,31 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 221'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.523,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.523,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7143 lira, satışta 5,7372 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6849 lira, satışta 5,7077 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,85'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0995, sterlin/dolar paritesi 1,2441, dolar/yen paritesi de 107,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,56 dolardan işlem görüyor.

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