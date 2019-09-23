Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 216,06 puan azalışla 100.020,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 208,77 puan ve yüzde 0,21 artarak 100.445,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 188,45 puan ve yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.583,14 puanı, en yüksek 100.716,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybıyla 100.020,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 290,92 puan ve yüzde 0,23 azalarak 123.780,31 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 221'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Türk Telekom, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.523,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.523,84 dolardan işlem görüyor.