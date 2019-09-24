Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.826,29 puan artışla 101.846,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.354,83 puan ve yüzde 1,35 artarak 101.375,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.551,92 puan ve yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.375,47 puanı, en yüksek 102.235,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kazancıyla 101.846,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,63, sanayi endeksi yüzde 1,36, teknoloji endeksi yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.401,52 puan ve yüzde 1,94 artarak 126.181,83 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 285'i prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.525,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.525,18 dolardan işlem görüyor.