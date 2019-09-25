Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 771,47 puan artışla 102.618,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 151,12 puan ve yüzde 0,15 azalarak 101.695,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 144,68 puan ve yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.555,56 puanı, en yüksek 102.618,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla 102.618,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.067,08 puan ve yüzde 0,85 artarak 127.248,91 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 215'i prim yaptı, 151'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Adese Alışveriş Merkezleri, Türk Telekom ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.517,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.517,48 dolardan işlem görüyor.