FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,76 değer kazanarak 102.618,41 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artarak 280 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 771,47 puan artışla 102.618,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 151,12 puan ve yüzde 0,15 azalarak 101.695,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 144,68 puan ve yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.555,56 puanı, en yüksek 102.618,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazancıyla 102.618,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.067,08 puan ve yüzde 0,85 artarak 127.248,91 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 215'i prim yaptı, 151'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Adese Alışveriş Merkezleri, Türk Telekom ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.517,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.517,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 280 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6842 lira, satışta 5,7070 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6703 lira, satışta 5,6931 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0956, sterlin/dolar paritesi 1,2375, dolar/yen paritesi de 107,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,93 dolardan işlem görüyor.

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