FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,66 değer kaybederek 101.940,34 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalarak 273 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 678,07 puan azalışla 101.940,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 295,12 puan ve yüzde 0,29 artarak 102.913,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 224,21 puan ve yüzde 0,22 artışla 102.842,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.913,88 puanı, en yüksek 103.119,68 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kaybıyla 101.940,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 950,11 puan ve yüzde 0,75 azalarak 126.298,80 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 155'i prim yaptı, 212'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.509,69 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.509,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 273 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6619 lira, satışta 5,6846 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6842 lira, satışta 5,7070 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2358, dolar/yen paritesi de 107,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,53 dolardan işlem görüyor.

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