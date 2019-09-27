Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.211,83 puan artışla 105.152,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 270,72 puan ve yüzde 0,27 artarak 102.211,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 2.109,02 puan ve yüzde 2,07 artışla 104.049,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.211,07 puanı, en yüksek 105.242,05 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,15 değer kazancıyla 105.152,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 4,84, teknoloji endeksi yüzde 3,97, hizmetler endeksi yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.532,00 puan ve yüzde 3,59 artarak 130.830,80 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 313'ü prim yaptı, 67'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.492,12 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.492,12 dolardan işlem görüyor.