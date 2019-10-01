FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,10 değer kaybederek 103.876,56 puana düştü - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalarak 268 bin 130 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.156,46 puan azalışla 103.876,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 241,95 puan ve yüzde 0,23 artarak 105.274,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 338,29 puan ve yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.189,15 puanı, en yüksek 105.297,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 103.876,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 2,59, hizmetler endeksi yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.797,05 puan ve yüzde 1,38 azalarak 128.761,49 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 240'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.483,24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.483,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 268 bin 130 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6713 lira, satışta 5,6940 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6397 lira, satışta 5,6623 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0927, sterlin/dolar paritesi 1,2237, dolar/yen paritesi de 107,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,21 dolardan işlem görüyor.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptıHuzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı
Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoruBorsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.