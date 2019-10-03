Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 724,90 puan azalışla 102.784,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 375,52 puan ve yüzde 0,36 artarak 103.884,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 809,30 puan ve yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.061,99 puanı, en yüksek 104.767,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybıyla 102.784,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.113,88 puan ve yüzde 0,87 azalarak 127.084,52 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 150'si prim yaptı, 223'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.509,86 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.509,86 dolardan işlem görüyor.