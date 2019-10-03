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Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,70 değer kaybederek 102.784,33 puana düştü - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 275 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 724,90 puan azalışla 102.784,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 375,52 puan ve yüzde 0,36 artarak 103.884,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 809,30 puan ve yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.061,99 puanı, en yüksek 104.767,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybıyla 102.784,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.113,88 puan ve yüzde 0,87 azalarak 127.084,52 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 150'si prim yaptı, 223'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.509,86 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.509,86 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 275 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6814 lira, satışta 5,7041 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7240 lira, satışta 5,7469 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,48'den, bileşik getirisi de yüzde 13,93'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2406, dolar/yen paritesi de 106,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,68 dolardan işlem görüyor.

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