FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 18:20 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,66 değer kazanarak 103.463,52 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artarak 276 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 679,20 puan artışla 103.463,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 392,67 puan ve yüzde 0,38 artarak 103.177,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.823,91 puanı, en yüksek 103.875,17 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 artarak 103.463,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 846,35 puan ve yüzde 0,67 yükselişle 127.930,87 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 232'si prim yaptı, 129'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve ICBC Turkey bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.507,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.507,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 276 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6854 lira, satışta 5,7082 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6814 lira, satışta 5,7041 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,27'den, bileşik getirisi de yüzde 13,71'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0983, sterlin/dolar paritesi 1,2293, dolar/yen paritesi de 106,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,02 dolardan işlem görüyor.

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