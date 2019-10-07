FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,45 değer kaybederek 102.993,20 puana düştü - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 artarak 276 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 470,32 puan azalışla 102.993,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 169,47 puan ve yüzde 0,16 azalarak 103.294,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.571,71 puanı, en yüksek 105.176,23 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybıyla 102.993,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 654,30 puan ve yüzde 0,51 azalarak 127.276,57 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 135'i prim yaptı, 237'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.501,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.501,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 276 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7303 lira, satışta 5,7532 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6854 lira, satışta 5,7082 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0997, sterlin/dolar paritesi 1,2320, dolar/yen paritesi de 106,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,83 dolardan işlem görüyor.

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracıHazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı
THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandıTHY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Otomobil devleri fazileri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri fazileri sıfırladı (Ekim otomobil kampanyaları)

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Yüzde 20'lik zam gelmişti! İşte ilk açıklama

Yüzde 20'lik zam gelmişti! İşte ilk açıklama

Uçak bilet fiyatlarında düzenleme

Uçak bilet fiyatlarında düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı

Hazine'den Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı

THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı

THY'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjde: 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı yayınlandı

BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.