Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 470,32 puan azalışla 102.993,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 169,47 puan ve yüzde 0,16 azalarak 103.294,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.571,71 puanı, en yüksek 105.176,23 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybıyla 102.993,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti, sanayi endeksi ise yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 654,30 puan ve yüzde 0,51 azalarak 127.276,57 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 135'i prim yaptı, 237'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.501,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.501,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 276 bin 600 liradan tamamladı.