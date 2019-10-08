Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.133,92 puan azalışla 101.859,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 723,62 puan ve yüzde 0,70 azalarak 102.269,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.656,34 puanı, en yüksek 102.817,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 101.859,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 932,81 puan ve yüzde 0,73 azalarak 126.343,76 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 82'si prim yaptı, 325'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.503,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 281 bin 650 liradan tamamladı.