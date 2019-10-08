FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,10 değer kaybederek 101.859,28 puana düştü - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artarak 281 bin 650 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.133,92 puan azalışla 101.859,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 723,62 puan ve yüzde 0,70 azalarak 102.269,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.656,34 puanı, en yüksek 102.817,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 101.859,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 932,81 puan ve yüzde 0,73 azalarak 126.343,76 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 82'si prim yaptı, 325'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.503,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.503,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 281 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8120 lira, satışta 5,8353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7303 lira, satışta 5,7532 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0954, sterlin/dolar paritesi 1,2211, dolar/yen paritesi de 107,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,43 dolardan işlem görüyor.

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