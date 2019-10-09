Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.210,54 puan azalışla 99.648,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 287,26 puan ve yüzde 0,28 artarak 102.146,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.622,98 puanı, en yüksek 102.602,51 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,17 değer kaybıyla 99.648,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,72, teknoloji endeksi yüzde 2,49, sanayi endeksi yüzde 2,18, hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.720,14 puan ve yüzde 2,15 azalarak 123.623,62 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 63'ü prim yaptı, 336'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.507,38 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.507,38 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 282 bin liradan tamamladı.