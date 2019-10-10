Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 868,35 puan azalışla 98.780,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 309,16 puan ve yüzde 0,31 artarak 99.957,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.510,69 puanı, en yüksek 100.259,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 995,73 puan ve yüzde 0,81 azalarak 122.627,89 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 114'ü prim yaptı, 280'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.493,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.493,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 283 bin liradan tamamladı.