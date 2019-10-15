Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.276,22 puan artışla 95.257,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 artarak 95.592,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 94.789,87 puanı, en yüksek 95.872,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,06, teknoloji endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.500,67 puan ve yüzde 1,29 artarak 118.149,02 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 347'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.482,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.482,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 282 bin liradan tamamladı.