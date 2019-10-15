FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,36 değer kazanarak 95.257,61 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalarak 282 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.276,22 puan artışla 95.257,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 artarak 95.592,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 94.789,87 puanı, en yüksek 95.872,85 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,06, teknoloji endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.500,67 puan ve yüzde 1,29 artarak 118.149,02 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 347'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.482,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.482,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 282 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8840 lira, satışta 5,9076 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9061 lira, satışta 5,9298 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,31'den, bileşik getirisi de yüzde 15,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2756, dolar/yen paritesi de 108,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,43 dolardan işlem görüyor.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildiOsman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracakEraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.