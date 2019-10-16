FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 1,18 değer kaybederek 94.137,22 puana düştü - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalarak 280 bin 410 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,39 puan azalışla 94.137,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 azalarak 93.514,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 93.094,42 puanı, en yüksek 94.390,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kaybıyla 94.137,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.528,05 puan ve yüzde 1,29 azalarak 116.620,97 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 108'i prim yaptı, 274'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, ASELSAN, Garanti Bankası ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.486,41 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.486,41 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 280 bin 410 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8874 lira, satışta 5,9110 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8840 lira, satışta 5,9076 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1052, sterlin/dolar paritesi 1,2809, dolar/yen paritesi de 108,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,52 dolardan işlem görüyor.

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