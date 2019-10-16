Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,39 puan azalışla 94.137,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.742,90 puan ve yüzde 1,83 azalarak 93.514,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 93.094,42 puanı, en yüksek 94.390,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kaybıyla 94.137,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.528,05 puan ve yüzde 1,29 azalarak 116.620,97 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 108'i prim yaptı, 274'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, ASELSAN, Garanti Bankası ve Tüpraş bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.486,41 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.486,41 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 280 bin 410 liradan tamamladı.