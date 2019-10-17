Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 759 puan artışla 94.896,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,17 puan azalarak 94.134,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 93.031,92 puanı, en yüksek 95.090,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazanımıyla 94.896,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,01, teknoloji endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,34 ve hizmetler endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.018,80 puan ve yüzde 0,87 artarak 117.639,77 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 222'si prim yaptı, 131'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Pegasus ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.491,66 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.491,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 282 bin 900 liradan tamamladı.