Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.519,11 puan artışla 98.415,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3.509,78 puan ve yüzde 3,70 artarak 98.406,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.002,23 puanı, en yüksek 98.730,64 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,71 değer kazanımıyla 98.415,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 4,53, teknoloji endeksi yüzde 5,07, sanayi endeksi yüzde 2,76, hizmetler endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.399,94 puan ve yüzde 3,74 artarak 122.039,71 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 388'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.491,06 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.491,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 azalışla 276 bin 600 liradan tamamladı.