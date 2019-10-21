Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.091,34 puan azalışla 97.324,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 111,09 puan ve yüzde 0,11 artarak 98.526,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.171,93 puanı, en yüksek 98.526,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kaybıyla 97.324,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,60, teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.589,29 puan ve yüzde 1,30 azalarak 120.450,43 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.486,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.486,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.