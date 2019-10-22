FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,58 değer kazanarak 97.886,36 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artarak 279 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 562,36 puan artışla 97.886,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 206,88 puan ve yüzde 0,21 artarak 97.530,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.267,97 puanı, en yüksek 98.367,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazanımıyla 97.886,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 708,23 puan ve yüzde 0,59 artarak 121.158,66 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 230'u prim yaptı, 126'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Doğuş Otomotiv ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.483,78 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.483,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8262 lira, satışta 5,8496 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8083 lira, satışta 5,8316 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1132, sterlin/dolar paritesi 1,2915, dolar/yen paritesi de 120,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,01 dolardan işlem görüyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildiFİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi
TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyorTKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Piyasalarda gün sonu

En Çok Okunan Haberler

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

50 bin liralık kredi müjdesi

50 bin liralık kredi müjdesi

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Hem ucuz, hem şifa kaynağı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.