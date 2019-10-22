Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 562,36 puan artışla 97.886,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 206,88 puan ve yüzde 0,21 artarak 97.530,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.267,97 puanı, en yüksek 98.367,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazanımıyla 97.886,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 708,23 puan ve yüzde 0,59 artarak 121.158,66 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 230'u prim yaptı, 126'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Doğuş Otomotiv ve Koza Anadolu Metal bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.483,78 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.483,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı.