FİNANS

Piyasalarda gün sonu

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Borsa, yüzde 0,56 değer kazanarak 100.345,64 puana çıktı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalarak 276 bin 550 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 560,48 puan artışla 100.345,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 662,07 puan ve yüzde 0,66 artarak 100.447,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.052,48 puanı, en yüksek 101.238,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanımıyla 100.345,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 658,12 puan ve yüzde 0,53 artarak 124.189,83 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 206'sı prim yaptı, 162'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve İhlas Gayrimenkul bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.501,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.501,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7377 lira, satışta 5,7607 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7672 lira, satışta 5,7903 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,62'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1101, sterlin/dolar paritesi 1,2842, dolar/yen paritesi de 108,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,37 dolardan işlem görüyor.

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