Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 560,48 puan artışla 100.345,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 662,07 puan ve yüzde 0,66 artarak 100.447,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.052,48 puanı, en yüksek 101.238,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanımıyla 100.345,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,61, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 658,12 puan ve yüzde 0,53 artarak 124.189,83 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 206'sı prim yaptı, 162'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve İhlas Gayrimenkul bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.501,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.501,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 276 bin 550 liradan tamamladı.