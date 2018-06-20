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"Piyasalarda Powell, Kuroda ve Draghi’nin açıklamaları ön planda"

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Ahlatçı Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, Euro Bölgesi’nde açıklanan cari işlemler dengesinin, Nisan ayında 28.4 milyar euro fazla verdiğine işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal genişlemeye ihtiyacı olduğunu vurgularken, ECB’nin ilk faiz artışı zamanlamasını belirlerken sabırlı davranacağını belirtti.

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Ahlatçı Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, Euro Bölgesi’nde açıklanan cari işlemler dengesinin, Nisan ayında 28.4 milyar euro fazla verdiğine işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:
"Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisinin hala parasal genişlemeye ihtiyacı olduğunu vurgularken, ECB’nin ilk faiz artışı zamanlamasını belirlerken sabırlı davranacağını belirtti.
"Draghi, Euro Bölgesi’nin temel göstergelerinin güçlü olmaya devam ettiğini belirtirken ekonomik büyümenin tabana yayılmaya devam ettiğini ifade etti.
"FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) üyesi James Bullard’ın yaptığı açıklamalarda, para politikasına değinmedi.
"ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 4.6 azalış ile 1.301 milyon olarak gerçekleşti.
"ABD’de açıklanan İnşaat Başlangıçları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, beklentilerin üzerinde yüzde 5.0 artış ile 1.350 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Merkez Bankası tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporuna göre, 2018 yılı Nisan sonu itibariyle Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları 2017 yılsonuna göre yüzde 0.5 artış ile 234 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3.8 azalış ile 665.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
"Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışında olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2017 yıl sonunda -458,7 milyar dolarken, 2018 Nisan sonunda -431,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
"Dün, TL’nin dolara karşı benzer kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının TL üzerinde negatif yansıması ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4.6883 - 4.7754 aralığında hareket ettiği ve günü 4.7460 seviyesinde tamamladığı görüldü.
"BİST-100 Endeksi günü, yüzde 1.50 yükseliş ile 94 bin 436 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar TL olarak gerçekleşti.
"Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17.75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.05 artış ile yüzde 19.32 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.65 düşüş ile yüzde 16.78 seviyesinde günü tamamladı.
"Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.22 düşüş ile 324.94 seviyesinde olduğu görülüyor."

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