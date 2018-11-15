Piyasaların gözü avro/dolar paritesinde

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Avro Bölgesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada Ekonomisti Simona Gambarini, İtalya kaynaklı problemlere karşın avro/dolar paritesinin 2019 yılında 1,20 seviyelerine ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Avro/dolar paritesi, kasım ayında 1,1216 ile 27 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Paritedeki düşüşte, küresel ekonomi ve Brexit'e ilişkin belirsizlikler ve İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı bütçe anlaşmazlığı etkili oldu. AA muhabirinin, konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Capital Economics Avro Bölgesi, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada Ekonomisti Simona Gambarini, İtalya kaynaklı problemlere karşın avro/dolar paritesinin 2019 yılında 1,20 seviyelerine ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Avronun ekim ayından bu yana en kötü performans sergileyen G10 ülkeleri para birimleri arasında olduğunu belirten Gambarini, İtalya'daki problemlerin avro üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uygulayacağı para politikasıyla dolara karşı tekrar güçleneceğini ifade etti.

Gambarini G10 ülkeleri para birimlerinde de dolara karşı geri çekilmeler yaşadığını aktardı. Bu gerilemelerin şaşırtıcı olmadığını dile getiren Gambarini, Avrupa'daki siyasi belirsizliklere, küresel ekonominin yavaşlayacağına yönelik endişelere dikkati çekti. Gambarini, avroda son haftalardaki düşüşün İtalyan 10 yıllık tahvilleri ve Alman 10 yıllık tahvilleri arasındaki farkın açılmasıyla aynı zamana denk geldiğini anımsatarak, bu farkın daha da artacağı öngörüsünde bulundu. Avronun dolar karşısında gelecek yıl değer kazanacağını söyleyen Gambarini, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) avronun yükselişine sebep olacak bir para politikası uygulamayacağını ancak yatırımcıların Fed'in faiz oranlarını 2019 sonunda tepe noktasına ulaştıracağı öngörüsüne sahip olduğunu ve bunun da avro için olumlu olacağını kaydetti. -"Dolardaki yükseliş eğilimi, güçlü ABD ekonomisi ve Fed'in sıkı para politikasından kaynaklanıyor" ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de dolardaki yükseliş eğiliminin güçlü ABD ekonomisi ve Fed'in sıkı para politikasından kaynaklandığını belirtti. ABD ve Avrupa'daki faiz oranları arasındaki farkın artmasıyla doların da güçlendiğini ifade eden Houte, Avro Bölgesindeki ekonomik verilerin de hayal kırıklığı yarattığını aktardı.